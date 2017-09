Hoofd Linux Foundation gebruikt macOS

Dit werd als eerste opgemerkt door Matthew Garret, beveiligingsontwikkelaar bij Google. Garrett heeft Zemlin al meermaals "betrapt" op het gebruik van macOS. Nou hoeft dat op zichzelf geen probleem te zijn, het komt vaker voor dat hooggeplaatste medewerkers van bedrijf A worden gezien met hardware van bedrijf B, maar dar gebeurt meestal buiten werktijd.

In het geval van Zemlin wordt het door veel mensen in de community vooral als hypocriet gezien omdat het om een presentatie gaat over het gebruik van Linux op de desktop. Het komt niet echt geloofwaardig over als je de presentatie maakt en toont onder een ander besturingssysteem, sterker nog, het impliceert dat de gemiddelde Linux distributie niet capabel is om zulke dingen te doen. Veel gebruikers halen de term dogfooding aan.

"Misschien maak ik dit groter dan het is en zou dit simpelweg genegeerd moeten worden, het geen tenslotte om keuzevrijheid. Het zou echter ook groot nieuws zijn als het hoofd van Coca Cola een blikje Pepsi drinkt, of als Tim Cook de volgende iPhone onthult terwijl hij een Microsoft Surface gebruikt," schrijft Abhishek Prakash op Linux-nieuwssite It's FOSS.

Ondertussen reageren gebruikers en fans verbaasd en verbouwereerd op deze gebeurtenis op Twitter en YouTube...