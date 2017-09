De evolutie van iOS

Net zoals de iPhone afgelopen jaren veranderd is, geldt dat ook voor het besturingssysteem iOS. Veel gebruikers kunnen zich geen wereld meer voorstellen zonder de App Store, Siri, iCloud en FaceTime, maar ooit zaten deze niet in de mobiele Apple omgeving verwerkt. Hoe Apple gekomen is waar het nu is, lees je in dit artikel.

iOS 1

Apple's eerste mobiele besturingssysteem werd aangekondigd op 9 januari 2007 toen Steve Jobs de iPhone introduceerde. Het besturingssysteem werd overigens niet als zodanig aangeduid, maar werd door de CEO gewoon "software die een mobiele versie van Apple's desktop OS X draait". De bekenste features waren onder andere multi-touch gestures, visual voicemail, internetten met Safari en een YouTube App. In januari 2008 zorgde een update ervoor dat gebruikers hun homescreen konden aanpassen en apps konden verplaatsen naar andere "pagina's". iPod Touch-gebruikers kregen bij deze update nieuwe apps als Mail, Maps, Weer, Notes en (het helaas nog steeds niet verwijderbare) Stocks. iPhone-gebruikers kregen de update gratis terwijl iPod Touch-eigenaren 19,99 dollar moesten neerleggen.