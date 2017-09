5 Z-Wave-mythes ontkracht

Het Z-Wave-ecosysteem is simpel, veilig en effectief, tijd om de naysayers de mond te snoeren.

Een van de grootste slachtoffers van geruchten in de IoT-wereld is toch wel Z-Wave. Dit protocol wordt vooral onterecht onderuit gehaald op het gebied van veiligheid. Maar hoe veilig is deze technologie? Wat zijn de belangrijkste mythes rondom Z-Wave en waarom hebben mensen baat bij het verspreiden van deze leugens? Wij onderzochten de 5 hardnekkigste mythes en leggen uit waarom de naysayers er goed naast zitten.

Z-Wave is moeilijk te integreren in IoT

Een van de meest voorkomende hoaxes die rondwaart op het internet is dat Z-Wave moeilijk te integreren is in het IoT. App- en hardware-ontwikkelaars zouden tegen allerlei problemen aanlopen als zij met dit protocol aan de gang gaan.

Niets is minder waar. Sommige Z-Wave-critici zeggen dat de development-kits zeldzaam zijn en slecht te vinden zijn en moeilijk te gebruiken. De realiteit is echter dat er meer dan genoeg Z-Wave-devkits beschikbaar zijn. Veel van deze kits geven ontwikkelaars zelfs toegang tot technische ondersteuning en zijn gemaakt om het ontwikkelaars zo makkelijk mogelijk te maken.