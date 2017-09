Windows 10 Fall Creators update: zitten we er op te wachten?

De Fall Creators Update die volgende maand wordt uitgerold zit tjokvol met allerlei nieuwe functies: Het Wordflow toetsenbord (woorden globaal swipen in plaats van letter voor letter kiezen), bekend van de Windows Phone, eindelijk ook op tablets werkt is voor gebruikers van tablets handig.

Er zijn wat pogingen gedaan om ransomware geen kans te geven. In de praktijk zal dat vrees ik niet waterdicht blijken te zijn maar er vermoedelijk wel toe leiden dat de werking van legale programma's wordt verstoord.

Ik zag ook heel wat features waarvan ik me niet zo goed kan voorstellen dat er veel mensen om gevraagd hebben. Tot nu toe heb ik in iedere update een aanpassing gevonden die het werken met Windows juist minder prettig maakt. Zo'n aanpassing vrees ik eerlijk gezegd ook in de Fall Creators Update.

In de Creators Update was die aanpassing de weergave van schuifbalken. Bij vensters in het instellingenscherm of het startmenu met meer inhoud (verticaal) dan er in het venster past zie je nu geen schuifbalk meer maar een dunne streep. Het valt daarom niet meer op dat er een schuifbalk is; je moet er echt naar zoeken.

Zal wel 'design' zijn, een schuifbalk die je pas ziet als je van deze toevallig het streepje hebt gevonden en de muis in die richting beweegt. Soms kan het weghalen van de schuifbalk natuurlijk handig zijn, je hebt dan meer ruimte voor de overige scherminhoud. Maar bij de instellingenvensters is het helemaal overbodig: er is ruimte genoeg voor de tekst.

Aan de andere kant wordt een eerder toegevoegde ergernis soms ook opgelost. Het voor velen totaal overbodige Lock Screen, wat altijd een extra muisklik betekent tot je bij je inlogvenster bent (Microsoft, waarom is dat niet gewoon gecombineerd?) kon in de Anniversary versie opeens niet meer worden overgeslagen. In de Creators Edition is dat gelukkig opgelost, lezen we hier. Dat kan voor Windows Professional met de Group Policy Editor (gpedit)

Computer Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel -> Personalization -> Do not display the lock screen

Zet deze policy op Enabled. Windows Home gebruikers kunnen dat alleen in het register regelen door het aanbrengen van een key (mapje) Personalization in HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Policies/Microsoft/Windows en daarin een 32 bit DWORD waarde toevoegen "NoLockScreen" en de waarde ervan op 1 te zetten.

Helaas staan tegenover zo'n opgeloste ergernis, ondanks een massief Feedback programma, tal van ergernissen die versie naar versie onveranderd blijven.