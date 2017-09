De 11 beste Virtual Reality-apps en -games voor Android

Het grote voordeel van Daydream is dat je niet afhankelijk bent van één fabrikant, hierdoor kan deze technologie makkelijk en snel uitgroeien tot de standaard op mobiel VR-gebied en kunnen gebruikers hun huidige hardware gebruiken om zichzelf onder te dompelen in virtuele werelden. Nieuwe hardware-initiatieven zijn echter zo goed als de software en zelfs in de begindagen van Daydream zijn er pareltjes van apps uitgebracht die je meteen zou moeten checken.

Google heeft het geld en de invloed om VR goed te doen en het bedrijf is al aardig aan de weg aan het timmeren. Wi jbekijken vandaag enkele titels waar je meteen mee aan de slag kan gaan.

Fantastic Beasts and where to find them

Er is geen betere manier om een nieuw platform te lanceren door er een blockbuster-film aan te koppelen. Fantastic beasts and where to find them is erg leuk en het is een mooi opstapje om het Happy Potter-universum te verkennen.

Het tempo in de game ligt behoorlijk laag, je moet verschillende ingrediënten mixen in Newt Scarmander's workshop en je afstandsbediening gebruiken om de spreuken te casten om de wezens rustig te houden. Hardcore Happy Potter-fans zullen dit geweldig vinden, al reden we je aan deze game ook te proberen als je niet thuis bent in het Potter-universum.

Fantastic Beasts is helemaal gratis