Review iOS 11: veel nieuws onder de zon

Apple noemt het "Een grote stap voor iPhone, een megasprong voor iPad". Apple heeft naast een hoop nieuwe functies verschillende design-elementen aangepast. Het is zeker weten één van de grootste iOS-updates ooit. Vooral voor de iPad, maar ook iPhone-gebruikers zullen meer dan tevreden zijn over iOS 11.

In deze review kijken we naar zoveel mogelijk nieuwe features, tegelijkertijd zullen natuurlijk de veranderingen in het design worden besproken.

Standaard-apps

In 2014 bracht Apple iOS 7 uit, welke met de grootste veranderingen op het gebied van design kwam. Het deed het skeuomorphisme in de ban en maakte plaats voor veel kleur, blur, animaties enzovoort. Sindsdien zijn er nog wat andere, relatief subtiele veranderingen op dit vlak bij gekomen. Zo kwam iOS 9 met een nieuw lettertype dat met watchOS op de Apple Watch geïntroduceerd werd: San Francisco. En met iOS 10 kwam een nieuw bedieningspaneel. En nog een hoop andere kleine aanpassingen.

Wat we ook in iOS 10 zagen was de introductie van een nieuwe design-strategie. Althans, zo leek het op dat moment. De Muziek-app en Nieuws-app kregen een make-over waarbij de titeltekst bovenin en allerlei andere kopteksten groter werden gemaakt. En niet alleen dat: notificaties, widgets en allerlei andere elementen kregen afgeronde hoeken. Men verwachtte al dat Apple op redelijk korte termijn de lijn zou doorzetten naar de rest van het besturingssysteem. En inderdaad deed het dat met iOS 11. Apps als Mail, Agenda, Berichten, Telefoon en de nieuwe Bestanden-app maken er nu gebruik van. Dat ziet er zo uit: