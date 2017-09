Je kunt nu aan de slag met de sterk veranderde Firefox

De belangrijkste wijzigingen zijn onder de motorkap: Mozilla heeft onder meer een heel nieuwe lay-out engine gebouwd die we het afgelopen jaar in stukjes en beetjes hebben zien langskomen als onderdelen van de projecten Servo en Quantum. Die twee projecten draaien vooral om het efficiënter gebruiken van GPU en CPU-cores om de browser sneller en stabieler te maken.

De nieuwe onderdelen zijn geschreven in Rust, waarmee developers die aan de code werken door die back-end eenvoudiger Firefox-builds kunnen beheren. Er gingen tijden geruchten dat Mozilla een heel nieuwe browser wilde introduceren, maar het werd in de loop van 2016 duidelijk dat de omslag verwerkt zou worden met de huidige look, feel (en merknaam) Firefox.

Voorkant vetrouwd gebleven

Firefox Quantum ziet er qua uiterlijk niet eens zo anders uit. De knoppen bovenin zijn opgefrist, het browserpictogram is moderner, maar de structuur is verder helemaal hetzelfde gebleven, wat ongetwijfeld een opluchting is voor Firefox-gebruikers. De toolbar is verder in hoge mate aanpasbaar, zodat je bijvoorbeeld instellingen, add-ons of RSS direct benaderbaar links van de adresbalk kunt plaatsen.

Je kunt nu al aan de slag met de bèta en vanaf 14 november wordt de nieuwe versie uitgerold naar alle gebruikers