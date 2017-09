Papegaai bestelt pakketjes via Amazon echo

Het duurde even voordat een gezin uit London doorhad wie de bestellingen had geplaatst. In eerste instantie dacht Corinne Pretorius dat haar man of achtjarige zoon een bestelling hadden geplaatst.

"Ik kon niet geloven dat het [onze papegaai] was die Alexa had gebruikt om een Amazon bestelling te plaatsen. We hebben de Echo ongeveer vier maanden en ik gebruik het om muziek af te spelen of to-do-lijsten samen te stellen. Ik heb nooit iets online besteld," liet Pretorius weten aan The Mirror.

"Pas toen wij een keer thuis kwamen van een dagje uit en onze papegaai in de verte hoorden praten tegen de Echo wist ik dat de bestelling geplaatst moest zijn door het dier." De vogel imiteerde de stem van Pretorius en riep Alexa, de rest was niet te verstaan en het apparaat liet dat ook weten, blijkbaar is het 't huisdier toch gelukt een keer een echte bestelling te plaatsen.

Uitschakelen

Het is niet de eerste keer dat er per ongeluk goederen worden besteld via Echo door derden. Gelukkig kan deze functie worden uitgeschakeld. Daarnaast kunnen bestellingen die geplaatst worden via deze dienst gratis worden teruggestuurd.