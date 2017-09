7 brandende vragen over Microsoft 365 F1

Microsoft introduceerde deze week een nieuw softwarehuur-plan naast de nieuwe abonnementen en vaste software die eerder dit jaar werden geïntroduceerd. Met de nieuwe dienst richt het bedrijf de pijlen op een grote groep potentiële zakelijke gebruikers, los van de kantoorkliek die het bedrijf al decennia benadert met Windows en Office.

De softwaremaker ziet onontgonnen terrein bij eerstelijnspersoneel - de mensen die aan de toonbank staan, telefoontjes aannemen, praten met klanten of vooral op de fabrieksvloer of andere plekken op locatie staan. Deze werknemers hebben veelal nog geen werkgerelateerd digitaal apparaat en Microsoft ziet daar kansen, zo is op een blog van Office 365-manager Bryan Goode te lezen.

Met een Microsoft 356 F1-abonement wil de organisatie miljoenen gebruikers meer pakken onder zijn besturingssysteem-en-productiviteitsapplicaties-dominantie. We leggen hier uit wat het abonnement precies inhoudt en wat het bevat.

1. Wat zit er in Microsoft 365 F1?

Office 365 F1

Dit kennen we in de basis als het eerdere Office 365 K1, waarbij de K staat voor 'kiosk'. Het is Offive Online, een webgebaseerde set van apps met vereenvoudigde versies van Word, Excel, PowerPoint en meer, die je via de browser aanspreekt. E-mail wordt afgehandeld via outlook,com. Het is gratis voor niet-commerciële doeleinden, maar vereist een Office 365-abonnement als je het in een zakelijke omgeving wilt gebruiken.

Windows 10 Enterprise*

Een licentie voor Windows 10 Enterprise, het high-end model van het besturingssysteem dat Microsoft heeft gebouwd voor bedrijven. Het is niet helemaal dezelfde versie en afhankelijk van de opties ontbreken enkele Enterprise-features. Hier komen we in punten 5 en 6 uitgebreid op terug.

Enterprise Mobility + Security (EMS)

Dit is een verzameling van apparaat- en gebruikersbeheerdiensten en tools, gecombineerd met geavanceerde beveiligingsfeatures en -diensten. EMS bevat onder meer Microsofts cloudgebaseerde databeheerplatform Intune en Azure Active Directory voor het beheren van inlog en authenticatie van gebruikers.

2. Wat gaat Microsoft 365 F1 kosten?

Nederlandse prijzen zijn nog niet officieel, maar het is in ieder geval duurder dan het kleinere Office 365 F1, wat € 3,40 per maand/gebruiker kost. In de VS is dat 4 dollar en het nieuwe pakket 10 dollar, dus je kunt uitgaan van ongeveer tien euro per gebruiker per maand. Dat is dus ongeveer 6 euro voor aanvullend een Windows 10 Enterprise-licentie en het mobiele beveiligingspakket.