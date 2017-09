Beste opslag en synchronisatie: iDrive

We hebben hier al diverse cloudopslagdiensten bekeken, maar de compleetste is waarschijnlijk iDrive. Het is niet de goedkoopste, maar betaalbaar en het heeft clients voor bijna elke computer en apparaat - inclusief Windows Phone, wat zeldzaam is vandaag de dag. Het bedrijf levert ook aanvullend opslag om alle je apparaten en pc's te synchroniseren, bestanden te delen met anderen en je kunt er een back-up mee maken naar een lokaal station.

Er is een gratis versie van de dienst beschikbaar die beperkt is tot 5 GB. Er zijn twee betaalde versies (voor privégebruik - er is ook een zakelijke variant) met een onbeperkt aantal gekoppelde apparaten tegen een jaarprijs van $69,50 voor 2 terabyte en $99,50 voor 5 TB. De synchronisatiedienst krijg je er gratis bij, dat verkeer telt niet mee tegen de opslagruimte.

Met de bedrijfsversies heb je een onbeperkt aantal gebruikers en systemen, maar de prijs voor opslagruimte is wel hoger. Voor hetzelfde geld waar je bij het abonnement voor privégebruik 5 TB krijgt, heb je in de zakelijke versie 250 GB. Raak daar niet te veel door afgeleid als je voor een bedrijf op zoek bent naar online opslag en synchronisatie: met privégebruik zit je sneller met enorme bestanden voor zaken als HDR en 4K te kijken.