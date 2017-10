Microsoft Edge heeft expres zo weinig extensies

Na ongeveer een jaar extensies, en twee jaar nadat de browser eigenlijk iets te vroeg werd gepresenteerd met de komst van Windows 10, zijn er 70 extensies beschikbaar in de Windows Store. Ter vergelijking: Chrome had er na een jaar 10.000. Firefox heeft er 25.000, hoewel de overgrote meerderheid daarvan nog niet compatibel is met de compleet nieuwe versie die in november verschijnt.

Volgens Microsoft is dat kleine aantal extensies een bewuste keuze, om fouten uit het verleden met Microsoft-software niet te herhalen. "Omdat extensies zo hecht met de browser werken, letten we heel erg op de beveiliging, prestaties en betrouwbaarheid van Edge als extensies worden gebruikt", aldus de ontwikkelaars in een blogpost.

"Omdat we zijn begonnen met een kleine groep van de populairst aangevraagde extensies hebben we een extension-ecosysteem naast ons extensie-platform kunnen laten groeien en bouwen we een soepele onboarding voor ontwikkelaars."