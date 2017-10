Hoe Google Android terugpakt van fabrikanten

Google's Pixel-toestellen zijn de hardware die Google het liefste ziet: met de Android-ervaring zoals het bedoeld is. Met Nexus draaide het nog om fabrikanten en met iedere nieuwe versie stond een hardwaremaker centraal.

Hoewel de Pixel 2 en Pixel XL ook door HTC en LG worden gemaakt, is de rol van de partner kleiner geworden en neemt het G-logo een prominente rol in om ons eraan te herinneren dat dit een Google-phone is.

Android volgens Google

Zoals Google-chef Mario Queiroz zei tijdens de presentatie van de twee toestellen woensdagavond: "We wilden zelf een telefoon ontwerpen, omdat we denken dat we de smartphone-ervaring kunnen verbeteren." Met andere woorden: Pixel-toestellen draaien in de eerste plaats om Google en daarna om Android.

De hardware is minder belangrijk geworden bij de Pixel 2.

Toen Google zijn eerste Pixel introduceerde had het allemaal features die geen enkel ander toestel had: Daydream, Google Assistant, jarenlange ondersteuning met updates en goede camera-features. Het duurde maanden voordat deze features verschenen in andere Android-apparaten en die gaven slechts een voorproefje van wat Android zou moeten zijn in de ogen van Google.

Suboptimale versies

Andere fabrikanten komen binnenkort ook met Android 8.0 en Project Treble probeert ondertussen te zorgen voor betere ondersteuning met updates voor Android-toestellen. Maar de Pixel-lijn moet demonstreren dat het beter kan. Na jaren de sector zijn gang te laten gaan met Android terwijl fabrikanten inleverden op de Android-droom met suboptimale versies grijpt Google harder in.

Met de Pixel 2 geeft het bedrijf eigenlijk aan dat je een verwaterd Android kunt nemen met een vlaggenschip als de Samsung Galaxy Note 8 of LG v30, of dat je voor de beste oplossing kunt gaan en een apparaat van Google neemt.