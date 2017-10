3 manieren om wifi wél uit te schakelen in iOS 11

Veel gebruikers van iPhone en iPads knarsen hun tanden vanwege Apple's beslissing om in iOS 11 te wijzigen hoe wifi en Bluetooth functioneren met het bedieningspaneel. In het verleden schakelde je met een druk wifi uit (het pictogram ging van blauw naar grijs) maar in de nieuwe versie van het besturingssysteem is 'uit' niet echt uit.

De knop is nu een manier om de verbinding direct te verbreken naar apparaten waarmee je op dat moment verbonden bent. Maar nu worden wifi of Bluetooth niet meer daadwerkelijk uitgeschakeld, maar blijven ze actief voor functies als AirDrop, locatievoorzieningen, AirPlay en verbonden Apple-apparaten als de Apple Watch of de Pencil van de iPad Pro.

Het probleem daarvan is, zoals digitale burgerrechtenorganisatie EFF opmerkt, dat dit niet het gedrag is dat gebruikers verwachten van de knop. "Apple's UI communiceert deze uitzonderingen niet naar zijn gebruikers." EFF vindt dat met alle wifi- en Bluetooth-tracking vandaag de dag het van belang is dat gebruikers beseffen wanneer deze features daadwerkelijk zijn ingeschakeld.

Deze iOS 11-bug blijkt dus een feature.

Er is een kleine hint in de UI in de zin dat écht uit niet meer een grijs pictogram is, maar een grijze met een diagonale streep er doorheen. Er is een paar manieren om de feature op die manier écht uit te schakelen, zodat je in het bedieningspaneel de symbooltjes van wifi en Bluetooth ziet met die streep er doorheen.