Deze schaduwcamera ziet wat er om de hoek gebeurt

De camera kijkt naar halfschaduw die zich direct naast de slagschaduw bevindt bij een hoek. Die zogenoemde penumbra bevat informatie van het licht dat wordt gereflecteerd uit het deel van de ruimte om de hoek, zoals hieronder in het filmpje van MIT schematisch is weergegeven. Bewegende objecten, bijvoorbeeld mensen of voertuigen, kunnen worden gedetecteerd door de schaduw te analyseren.

"De halfschaduw van mensen en objecten is onzichtbaar voor menselijke ogen - het contrast komt gemiddeld neer op 0,1 procent boven de achtergrond - maar zijn simpel te meten met consumentencamera's", schrijven de MIT-wetenschappers in een proefschrift (PDF). Die signaalmetingen kunnen worden geïnterpreteerd om te bepalen hoeveel objecten er in het niet zichtbare deel bewegen en op welke afstand van de hoek ze zich bevinden.

Als voorbeelden voor toepassingen van deze technologie halen de onderzoekers aan dat zulke detectie van levensbelang kan zijn voor reddingsoperataties, of voor de autoindustrie, doordat automatische systemen voetgangers of andere voertuigen kunnen detecteren die de bestuurder nog niet kan zien.