Waarom Windows Phone gedoemd was te sterven

Het zal weinig mensen verrast hebben toen een Microsoft-chef het eindelijk bevestigde: Windows Mobile is niet meer. Het bedrijf zal bestaande versies blijven ondersteunen, zo meldde Microsoft-VP Joe Belfiore in een serie tweets waarin hij uitlegde dat er geen plannen zijn om nieuwe versies van de hardware of het besturingssysteem uit te geven.

Toen een gebruiker hem de vraag stelde of het tijd was om het Windows Mobile-platform te verlaten, gaf Belfiore aan dat ze bugfixes en patches blijven ontvangen, maar dat er geen focus is op het bouwen van nieuwe features of hardware. Hij gaf zelfs toe dat hij persoonlijk was overgestapt op een ander platform vanwege de apps.

Andere tijden: Microsoft kondigde een paar jaar geleden hechtere integratie van Windows Phone met Windows 8 aan.

Een andere gebruiker wees erop dat als Windows Mobile-gebruikers overstappen op iOS of Android er geen bestaansrecht meer is voor Microsoft. Belfiore legt uit dat een grote meerderheid van de gebruikers van Windows, Office en Xbox meerdere ecosystemen hebben en dat de meeste mensen een verschillend platform hebben voor telefoon en pc.

Hierna: De technologie was niet slecht, maar simpelweg overbodig in de huidige markt.