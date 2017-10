Zo blokkeer je de Windows 10-update van volgende week

De nieuwste versie van Windows 10, de Fall Creators Update, is al beschikbaar voor Insiders, maar de officiële release van de nieuwe onderdelen-update verschijnt volgende week. Vanaf dan begint de uitrol gefaseerd en de komende weken krijgen Windows 10-gebruikers de update binnen via Windows Update.

Wel/niet bijwerken

Meestal is het beter om even te wachten op de nieuwste update, om te zien welke bugs Microsoft tijdens de grote testfase. Bovendien is niet iedereen te spreken over de nieuwste versie, zoals je in onze eerdere uitgebreide review kunt zien, en is het voor de meeste gebruikers wellicht verstandiger om nog even de boot af te houden.

Met 'winver' zie je welke build je momenteel draait (Uitvoeren > winver).

Dat tegenhouden gaat niet automatisch. Standaard krijg je de update vroeger of later en je moet zelf actie ondernemen om deze te blokkeren. Het vorige concept van de Current Branch for Business (CBB) is verdwenen en de consumentenversie en zakelijke versie worden zijn nu allebei onderdeel van de Semi-Annual Channel.

Voorspelbare uitrol

Het voordeel daarvan is volgens Microsoft dat bedrijven een voorspelbaarder schema hebben - in het huidige model was het niet duidelijk wanneer de versie CBB-status zou krijgen. In het nieuwe model kunnen bedrijven pilots starten volgende week met de officiële releaseversie en de uitrol opschalen wanneer er geen grote struikelblokken zichtbaar worden in de organisatie.

Admins hebben een stevigere controle over wanneer op welk moment de update wordt uitgerold, maar thuisgebruikers hebben minder keuze. Toch zijn er een aantal manieren om de update uit te stellen en in dit artikel spreken we de opties met je door.

