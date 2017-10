4 gratis apps voor digitale buurtpreventie

BuurtApp

BuurtApp (Android iOS) is een App voor Nederlandse buurten, waarbij men zich kan registeren om te zien wie er allemaal in de buurt woont. Je kunt berichten uitwisselen met buurtgenoten om de buurt veiliger te maken, vragen te stellen, informatie te delen of initiatieven te starten. Je kunt zelf bepalen of je 'zichtbaar' bent voor andere BuurtApp-gebruikers in de buurt. Bovendien worden je achternaam en telefoonnummer afgeschermd.

Er zijn vijf verschillende 'niveaus', namelijk je huis (50 meter), de straat, de buurt, de wijk en de gemeente. De gemeente en wijkorganisaties kunnen alleen berichten uitwisselen met elkaar; in een afzonderlijke omgeving die niet voor bewoners is bedoeld.

Nextdoor

Nextdoor (Android iOS) is een besloten sociaal netwerk voor de gebruiker, de buurtbewoners en de buurt zelf. Met de App kun je van gedachten wisselen over zaken die zich in jouw buurt afspelen. Naast het plaatsen, lezen en indelen van berichten, kunnen gebruikers ook over andere gedachten wisselen.