Het licentiemoeras van Microsoft voor grote bedrijven in de praktijk

Eerder schreef ik dat het verkrijgen en begrijpen van de juiste Microsoft licenties, ik ging uit van Office, vaak onnodig gecompliceerd is. In dit artikel ga ik verder in op de manier waarop Microsoft grotere organisaties licenties laat beheren.

Microsoft is hard bezig om "eenmalige" betalingen te vervangen door maand- en jaarbetalingen. Office is nog steeds goedkoper is als je de licenties eenmalig koopt dan wanneer je een Office 365 abonnement hebt. Privé kan je momenteel een Office 365 Personal abonnement, zonder Outlook, kopen voor 7 euro per maand (adviesprijs) met installatie op 1 Pc of een Office 365 Home abonnement. Met Outlook, Publisher en Access en voor installatie op 5 Pc's voor 10 euro per maand. In beide versies zijn 1 Tb opslag op de Onedrive en 60 Skype minuten per maand inbegrepen.

Deze abonnementversies zijn te vergelijken met de koopversies Home & Student (149 euro adviesprijs) en Home & Business (279 euro). Dat betekent een terugverdientijd van 22 respectievelijk 28 maanden. Maar de Business versie heeft geen Publisher of Access of extra Onedrive ruimte en mag maar op 1 Pc worden neergezet.