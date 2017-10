Downloadgids voor Windows 10 Fall Creators Update

Dit is de vierde upgrade van Windows 10 sinds diens debuut in de zomer van 2015. Sinds die tijd is het proces een stuk gestructureerder geworden en heeft Microsoft een strak schema gevonden, wat vooral zakelijke gebruikers goed uitkomt. De Fall Creators Update, oftewel versie 1709, is vorige week officieel verschenen en wordt nu gefaseerd uitgerold.

Een van de gevolgen van de gestructureerde aanpak van Microsoft is dat er diverse manieren zijn met verschillende features om de update naar de nieuwe versie uit te voeren. We nemen hier de verschillende opties met je door zodat je weet wat je kunt verwachten, of je nu een IT'er bent of een thuisgebruiker.

1. De makkelijkste manier: Rustig wachten

Microsoft rolt de update gefaseerd uit, wat betekent dat Windows Update over een periode van enkele weken tot enkele maanden de update beschikbaar stelt. Door dat in stukken te doen, worden grote problemen met enorme groepen gebruikers vermeden. Dus hoewel elke onbeheerde pc uiteindelijk 1709 ontvangt, zal niet elk systeem meteen de nieuwe code ontvangen.

Microsoft-manager John Cable legde vorige week in een blogpost uit dat gebruikers in principe niets hoeven te doen. "Als je updates automatisch installeert, krijg je de update vanzelf binnen op je apparaat via Windows Update."