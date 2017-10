Zo werkt Windows 10's nieuwe anticheating-feature

Een van de features waar Microsoft het nauwelijks over heeft gehad in de Fall Creators Update van Windows 10 is eentje genaamd TruePlay. Dankzij een vrij technische MSDN-pagina die Microsoft heeft gepubliceerd, weten we meer over deze Windows 10-technologie die gamers moet behoeden voor valsspelers.

Anticheating-software is omstreden bij gamers. Die houden uiteraard niet van valsspelers, maar nog minder van software die ze uit een game trekt als ze niet eens valsspelen. En ze worden furieus als zulke software of iets als DRM voorkomt dat ze de game kunnen gebruiken, of het systeem traag of onbruikbaar maakt.

Niet voor niets zijn systemen als PunkBuster en GameGuard met passie gehate namen in de wereld van gamers:

Zulke software is dus absoluut niet nieuw, maar het is voor het eerst dat het native in Windows 10 is ingebakken. De markt voor Windows Store-games is een stuk kleiner dan iets als Steam - wat zijn eigen anticheating-software van uitgever Valve heeft - dus het is moeilijk te zeggen hoe vaak TruePlay gebruikt gaat worden.

Gamers zullen zich zorgen maken dat TruePlay ervoor zal zorgen dat er minder te genieten valt van games met maatregelen die gamers al dan niet onterecht uit het spel knallen. We moeten even afwachten of en hoe dat het geval zal zijn.

Hierna: Hoe de technologie werkt en waar je de instellingen vind.