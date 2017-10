6 mooie beveiligingsfeatures van Fall Creators Update

Cortana

De instellingen voor Microsoft's intelligente assistent is verhuisd naar de instellingen app. Onder de Cortana-instellingencategorie klik je op "permissies en geschiedenis" om te managen hoe Cortana je persoonlijke informatie gebruikt als je Windows 10 en Microsoft online diensten gebruikt.





Deze feature is nog niet volledig te gebruiken in de Nederlandse versie van Windows 10, maar we noemen hem toch even omdat het toch een belangrijke feature is.