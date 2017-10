Zo installeer je Linux op je (oude) Mac

Er zijn steeds meer gebruikers die overwegen een ander besturingssysteem op hun Mac te installeren. Een deel wil graag een tweede OS naast macOS terwijl een anderen liever gaan voor een installatie die hun (meestal verouderde) besturingssysteem volledig vervangt. Wij horen steeds vaker dat gebruikers een Mac hebben die nog krachtig genoeg is om mee te internetten, video's te bekijken en tekst te verwerken, maar dat niet meer kunnen omdat zij op een oude versie van macOS zitten.

Updaten gaat niet, want Apple ondersteunt deze systemen niet meer en de software (meestal browsers) die zij gebruiken werken niet langer meer op deze oude versies van macOS of (in het geval van browsers) worden geweerd door websites vanwege beveiligingsproblemen. Deze problemen kunnen allemaal makkelijk worden opgelost door een ander besturingssysteem te installeren op je Mac. Het scheelt in elk geval weer honderden tot duizenden euro's om naar de winkel te moeten rennen om een nieuwe, veel te krachtige, Mac te moeten aanschaffen.

Wij hebben al eerder uitgelegd hoe je Windows kan installeren op deze computers, maar dat is ook niet voor iedereen een oplossing. Gelukkig is het ook mogelijk Linux te installeren op deze systemen. Het grote voordeel is dat de gemiddelde Linux distributie de hardware in Macs goed ondersteunt, waardoor gebruikers zonder problemen de allernieuwste versie kunnen installeren en helemaal up to date zijn. Zelfs als je nog een oude PowerPC Mac hebt staan (met een goeie oude G5-processor) kan je deze helemaal bij de tijd laten zijn door de nieuwste versie van Ubuntu op je systeem te installeren.

Vooral ontwikkelaars kunnen hun hart ophalen. MacOS mag dan wel een besturingssysteem zijn dat zich goed leent voor het ontwikkelen van software, Linux is nog net iets flexibeler. Wij laten je vandaag zien hoe je Linux kan installeren op deze computers.