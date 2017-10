Microsoft's uitfaseringsstrategie doet meer kwaad dan goed

Laat ik voorop stellen dat het stoppen van support en verdere ontwikkeling van bepaalde producten of technieken natuurlijk normaal is. Als een product of dienst niets meer opbrengt dan komt er een moment dat je er beter mee kan stoppen. Ook een bedrijf als Google kent genoeg van dit soort mislukte projecten. In 2011 stopte Google de mogelijkheid voor ontwikkelaars om gratis vertalingen op te vragen (de zogenaamde Translate API) ondanks eerdere beloftes om deze dienst gratis te houden.

Ook Microsoft beloofde dat maar heeft zich daar tot nu toe wel aan gehouden. Later zijn er daar voor Google nog heel wat gestopte diensten bijgekomen zoals het fotoprogramma Picasa, de kennis uitwisselings stream Google Helpout, the virtual reality bril Google Glass inclusief (nog voor het gereed was) de gezichtsherkenning of de "wat te doen zoekservice" Google Schemer. En bijvoorbeeld ook Google Code, om Open Source programmacode te faciliteren. Dat kon net zo goed op GitHub vond Google in maart 2015.

Een simpele kosten-opbrengestenanalyse voor een dienst of product (voor zover deze berekeningen simpel zijn tenminste) is vaak onvoldoende en dat geldt zeker voor de grote technologiebedrijven. In 2014 telde Facebook 19 miljard dollar neer voor Whatsapp; de inkomsten waren al laag want de 99 dollarcent jaarlijkse kosten na het eerste jaar werden in de praktijk zelden gerekend. Facebook wilde echter een absolute controle over berichtendiensten en zou later wel nadenken over hoe ze er mee konden verdienen.

Sinds de aankoop van Whatsapp is het gebruik ruwweg verdrievoudigd tot 1,3 miljard maandelijks actieve gebruikers. In Nederland staat Whatsapp op smartphones bij 96 procent van de gebruikers tussen de 12 en de 80 jaar. Omdat 90 procent van de mensen in die leeftijdscategorie een smartphone bezit zijn dat zo'n 12 miljoen Whatsapp installaties. Nog steeds verdient Facebook er niets aan, althans voor zover bekend. Het plan is nu wel dat dit in 2022 anders ligt en dat moet dan gebeuren door bedrijven op basis van profielinformatie te laten communiceren met gebruikers die daarvoor toestemming hebben gegeven.