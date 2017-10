Robot omzeilt antirobot-technologie

Bij een CAPTCHA worden willekeurige letters in een afbeelding gegenereerd met voldoende ruis dat alleen een mens ze kan lezen. (En, zoals in het geval van deze redacteur, dat vaak nog niet eens.) Een string krijgt bijvoorbeeld een vager lettertype met een streep en wat vlakken zodat een mens VULMEIN ziet en een robot XXXXXX.

Succesratio

Maar dat was voordat we machines hadden die de CAPTCHA's kunnen interpreteren zoals vleeszakken dat doen. The Register beschrijft een nieuw algoritme dat CAPTCHA's met een succesratio van 50 procent afhandelt, terwijl al een succesvolle omzeiling van 1 procent het systeem teniet zou doen.

Dat lage percentage is al voldoende om het systeem onwerkbaar te maken, omdat je vooral geautomatiseerde processen wilt buiten houden: bots die honderden pogingen doen om accounts aan te maken en vrolijk in de comments komen vertellen dat hun tante vierduizend euro per uur verdient met een simpele truc.

Patroonherkenning

Het algoritme is gebouwd om afzonderlijke letters in verschillende types te herkennen. Het proces heeft daarvan voldoende geleerd om bij een nooit eerder aangetroffen letter te interpreteren om welke van de 26 het gaat. The Register meldt dat het om een patroonherkennend algoritme gaat en niet eens een deep learning-model, zoals in het project van Google.