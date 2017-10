Nieuw: Windows 10-upgrade zónder reboot

De nieuwe feature werkt met versie 1703 (de Creators Update van afgelopen april) of later in combinatie met de Azure Active Directory. De on-prem AD gaat ook werken, maar dan moet het systeem wel gesynchroniseerd zijn met de AAD. En, voor de hand liggend misschien, je hebt een Windows 10 Enterprise-abo nodig, zoals Windows 10 E3 en E5 of het nieuwere Microsoft 365 E3 en E5.

Nieuwe apparaten uitrollen

We spraken Microsoft-analist Wes Miller die vooral één groot voordeel ziet: het zonder poespas overstappen van een standaard meegeleverde versie naar de zakelijke Windows 10-variant die wordt ingezet. "OEM's kunnen Enterprise niet uitleveren en leveren machines met Windows 10 Pro", legt hij uit. Normaal gesproken wordt de schijf van zulke apparaten gewist en een image van Windows 10 Enterprise geplaatst.

Dat is niet meer nodig. Met een Windows 10 Enterprise-licentie kunnen admins die licentie koppelen aan het nieuwe apparaat via de AAD. Als een gebruiker inlogt, wordt de voorgeïnstalleerde Windows 10 Pro automatisch getransformeerd naar Enterprise zonder gedoe als het invoeren van activatiesleutels of het herstarten van de machine.

Hoe het werkt

Je hebt waarschijnlijk al opgemerkt dat Microsoft is overgestapt op één image voor verschillende edities van elke Windows 10-versie. Windows 10 Pro bevat sinds het voorjaar alle componenten die de Enterprise SKU vereist. De features worden ontgrendeld met de juiste autorisatie, die je verkrijgt via AD-koppeling. Zonder die autorisatie, wordt teruggerold naar Windows 10 Pro.

Productmanager Michael Niehaus van Microsoft noemde het vorige maand tijdens IT-congres Ignite een stap waardoor er minder werk is voor systeembeheerders. "Je hoeft de individuele machine niet eens meer aan te raken. Zodra je inlogt, wordt het apparaat Windows 10 Enterprise." Nou ja, zo simpel is het nou ook weer niet, als we de documentatie erop naslaan, maar het is zeker minder werk dan voorheen.