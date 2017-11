Eerste vooruitblik op Windows 10 in 2018

De eerste build voor de opvolger van de Fall Creators Update is net verschenen. Build 17035 heeft de werktitel 'Redstone 4' en moet als Microsoft zich deze keer aan de planning weet te houden uitkomen in maart. Het wordt de vierde grote upgrade van het besturingssysteem sinds het debuut van Windows 10 in de zomer van 2015.

De komende maanden krijgen gebruikers die meedoen aan Windows Insider previews voorgeschoteld waarin geplande features worden getest. Sommige daarvan worden uitgesteld als er lastige bugs zijn of geschrapt als ze niet voldoen, maar de nieuwe builds geven een beeld van wat er ongeveer aan zit te komen.

Zo zijn er verbeteringen in het muten van tabbladen in browser Edge, nieuwe instellingen voor geluid, betere configuratie van update-bandbreedte en meer. Vandaag blikken we vast vooruit aan de hand van de nieuwste Windows 10-build.

Near Share

Je kunt natuurlijk bestanden uitwisselen met een usb-stick, maar heb je er altijd eentje in de buurt? We hadden hier op de redactie onlangs al een klein issue toen bleek dat de sticks op waren. Near Share maakt gebruik van Bluetooth om apparaten in de buurt te detecteren. Met de nieuwste build konden we de feature al even testen.

Met Near Share kun je bestanden en linkjes eenvoudiger lokaal delen.