Het hoge woord is eruit: München dumpt Linux

De stad kreeg veel aandacht en bekijks (van vooral de open source community) omdat het een van de eerste grote steden was die volledig over zou stappen naar Linux en OpenOffice (later Libre Office). Dit verliep echter niet zonder slag of stoot. De gemeente kreeg te maken met gebruikers die niet blij waren met de overstap en software die alleen beschikbaar was voor Windows.

Van de 800 verschillende softwarepakketten werkten er 400 niet onder Linux en voor vele anderen moest er veel worden aangepast. "We hebben de afgelopen 15 jaar veel moeite gestoken in het onafhankelijk worden van Microsoft en veel tijd en geld gestoken in het vinden of bouwen van workarounds, maar uiteindelijk hebben we gefaald," zegt Anne Hübner in een interview met The Register.

De organisatie moest veel onderdelen en softwarepakketten zelf ontwikkelen omdat deze simpelweg niet beschikbaar waren voor Linux. Daarnaast had het te maken met andere bedrijven en steden waarmee moeilijk gecommuniceerd kon worden. München overwoog al langer om terug te gaan naar Windows, maar stelde dit keer op keer uit. De gemeenteraad en personeelsraad hebben nu een knoop doorgehakt en besloten te migreren naar Windows 10.

