Storing WoningNet frustreert gebruikers

Alle websites van de non profit organisatie WoningNet zijn uit de lucht. Gebruikers die navigeren naar de website krijgen een foutmelding te zien. "Op dit moment ondervinden we een productieverstoring. Daardoor is de site tijdelijk niet bereikbaar. Probeert u het alstublieft later nog eens," valt er te lezen op alle websites.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de storing is. Het bedrijf meldt alleen hard aan het probleem te werken. Het is daarom ook niet bekend wanneer deze storing is opgelost.