Jexia meest gewilde Nederlandse startup onder investeerders

"Het was prachtig om te zien dat onze agenda's volgeboekt waren met afspraken waar we nog helemaal niet gerekend op hadden", reageert Rafael Akopian, samen met zijn broer Michael oprichter van Jexia.

"Er wordt al wel 2 jaar aan ons platform gewerkt en we kennen zo'n 2000 testgebruikers, maar onze officiële lancering is pas eind deze maand. Er is blijkbaar veel aandacht voor onze serverless computing markt."

Office Hours matchmaking service

De driedaagse conferentie Web Summit, die tot en met 2020 in Lissabon georganiseerd wordt, ontvangt ruim 60.000 bezoekers, 3000 startups en 1600 investeerders. Ook in de VS staat het te boek als het grootste startup event ter wereld. Web Summit kan sinds deze jaargang bijhouden hoeveel meetings investeerders inplannen met startups, omdat het daar een online service voor heeft geïntroduceerd.

Twee Amsterdamse bedrijven behaalden ook de top 100: Bloqhouse, een beleggingsfonds in de blockchain, noteerde de 42e positie. Eccentrade, een SaaS-platform dat duurzaamheidsdata van bedrijven inzichtelijk maakt, reikte tot de 82ste plaats.

Britten presteren het best

De Britse startupscene boekte bij Web Summit de meeste afspraken met investeerders, zo blijkt uit de door ons opgemaakte, onderstaande infographic. We konden uit het Web Summit-overzicht opmaken dat liefst 24 van de 100 startups van Britse bodem komen.

Voornamelijk met dank aan bedrijven uit Londen, dat de thuiszetel vormt van 17 van deze 24 startups. Amsterdam komt niet in de top 5 voor, terwijl München verrassend met plek 4 verrassend hoger eindigt dan Berlijn (pl. 5). De startup met de meeste investeerdersuitnodigingen was er evenwel één uit New York: Digital Genius, een bedrijf dat contact centers van artificial intelligence en deep learning applicaties voorziet.