3 nare voorspellingen van Samsungs eerste Android

Als je in de relatief korte geschiedenis van Android duikt, kom je soms interessante dingen tegen. Zo groef ik recent door mijn oude foto's en artikelen voor dit stuk over de evolutie van Android en kwam ik dingen tegen die niet relevant waren daarvoor, maar wel de vermakelijkste ontdekkingen waren. Vandaar dit verhaal.

Android 8 jaar geleden

Even terug naar 2009. Toen hadden we te maken met Android Cupcake (Android 1.5) en dat was de eerste die een officiƫle zoete codenaam had, een virtueel toetsenbord en een voor die tijd revolutionaire stap: ondersteuning voor third-aprty widgets. Android was nog een kleine baby en had nauwelijks marktaandeel.

Er waren maar twee toestellen die het OS draaiden en ze waren allebei geproduceerd door HTC. Maar toen kwam Samsung. In april 2009 kondigde het bedrijf zijn eerste Android-toestel aan: de i7500 die bekend werd onder de vlaggenschipnaam die de smartphonemaker nog steeds voert: Galaxy.

De eerste Galaxy

Het toestel had een groot AMOLED-scherm (3,2 inch vonden we toen nog groot), supersnel internet met dataoverdracht tot 7,2 Mbps en met 11,2 millimeter een dun en compact ontwerp. De huidige Galaxy, Samsungs S8, is 8mm dik en een telefoon die meer dan een centimeter dik is wordt al jaren als te lomp gezien.

Maar het zijn niet de onvermijdelijk gedateerde specs die dit verhaal grappig maken, want dat ga je krijgen met elk apparaat dat bijna tien jaar oud is. Wat ik grappig vind is hoe toepasselijk het is dat een paar elementen die we vandaag de dag het vervelendst vinden aan samsung-toestellen al direct aanwezig waren.