7 vragen over Near Share van Windows 10

Een nieuwe previewbuild laat zien waar Microsoft aan werkt voor versie 1803 die in maart moet uitkomen en een van de nieuwe features die in aanbouw is, heet Near Share. Dat is een simpele service om draadloos bestanden uit te wisselen. Je kunt het een beetje zien als Microsofts late antwoord op Apple's AirDop. dat zes jaar geleden op Mac en iOS verscheen.

AirDrop is een enorm ongebruikte tool van Apple's besturingssysteem, maar niet zo onsuccesvol dat Microsoft geen eigen variant kan brengen. We kijken vast vooruit naar versie 1803 en richten ons vandaag op de nieuwe feature Near Share.

1. Wat is Near Share eigenlijk?

Het is een nieuwe manier om ad hoc bestanden over te plaatsen naar apparaten in de buurt. Het is dus alleen bedoeld voor gebruikers die simpel en gemakkelijk iets willen delen, zonder eerst te koppelen aan een netwerk. In plaats van een e-mail te sturen of naar een gedeeld station te verzenden, stuurt Near Share het bestand direct door naar een pc van een collega.

2. Hoe werkt dat precies?

We willen het maar niet steeds met Airdrop vergelijken, maar de werking lijkt er nou eenmaal op. Het gebruikt Bluetooth of Bluetooth en wifi om apparaten te vinden en een verbinding te regelen zonder dat de gebruiker zelf een specifieke verbinding moet activeren.

Bluetooth wordt gebruikt om andere apparaten te detecteren, te zien of ze Near Share hebben en om een verbinding op te zetten met het wifinetwerk. Alles behalve de kleinste bestanden - die wel via Bluetooth gaan - wordt via een directe wifilijn naar het andere apparaat gestuurd. Daarvoor wordt WiFi Direct peer-to-peer (P2P) aangesproken.