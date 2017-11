10 gratis alternatieve browsers voor iOS

Hoewel iOS-browsers nog steeds gebruik maken van dezelfde rendering-engine als Safari, is het toch handig te kijken naar een alternatief vanwege de verschillende functies die de standaard browser moet missen. Sommige van deze functies kunnen heel erg goed van pas komen in het bedrijfsleven.

Voordat wij beginnen willen we je nog wel even vertellen dat je als iOS-gebruiker zoveel browsers kan installeren als je wilt, maar dat Safari altijd de standaard browser zal blijven en niet te verwijderen is. Als je op een link klikt, in welke app dan ook, zal standaard altijd Safari geopend hebben. Daarnaast dwingt Apple ontwikkelaars om dezelfde Webkit-rendering engine te gebruiken als Safari dus alle browsers die wij in dit artikel noemen zijn allemaal Webkit met een andere wrapper. Toch zijn de verschillen groter dan je denkt...