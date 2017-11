Microsoft dumpt dot matrix printers

Het gaat om update KB4048954 (Windows 10), KB4048958 (Windows 8.1) en KB2952664 (Windows 7). Deze updates zijn onderdeel van het november security update-pakket waarin verschillende kwetsbaarheden in Windows, Edge en Microsoft Office worden opgelost.

In de loop van deze week verschenen de eerste klachten van gebruikers die opeens niet meer kunnen printen. Het gaat dan vooral om gebruikers met oude dot matrix- en inkjet-printers. Er wordt in verschillende branches nog steeds met deze apparaten gewerkt en het niet langer ondersteunen van deze printers schiet gebruikers dan ook in het verkeerde keelgat.

Geen foutmelding

Gebruikers die proberen te printen krijgen geen foutmelding en de printtaak wordt ook netjes verwerkt, de printers zelf reageren echter helemaal nergens meer op. Het herinstalleren van drivers lost het probleem niet op.

Workaround

Het enige dat gebruikers op dit moment kunnen doen is de update niet installeren (uitstellen) of deze verwijderen. Microsoft is op de hoogte van het probleem en bevestigt inderdaad dat verschillende Epson SIDM en dot matrix-printers niet meer werken. Het bedrijf werkt samen met Epson aan een oplossing.

Gebruikers melden problemen met de Epson LQ310, LX300, LQ2180 en LQ2190