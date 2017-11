3 verborgen features van Android Oreo

De komende weken zijn Google-apparaten als de Nexus- en Pixel-toestellen de enige die Android Oreo draaien. Door versie 8.0 van Android te pushen naar zijn apparaten, probeert Google fabrikanten te motiveren updates uit te rollen. Er zijn een heleboel mooie dingen te vinden in de nieuwe versie, maar we kijken vandaag even naar vier minder opvallende maar erg handige verbeteringen.

1. Verfijnde controle over sideloadende apps

In het verleden had je enkel het vinkje 'onbekende bronnen' om toe te staan of je wel of geen apps buiten Google Play om wilt installeren. Dus je kon APK's die je had gedownload installeren, of je kon er geen enkele installeren: het was alles of niets. In Android 8.0 verandert dat en kun je nu per app beslissen wat er mee gebeurt. Dat is veiliger, maar het is ook meer gedoe.

Als je een APK downloadt om te installeren, krijg je een foutmelding van Android Oreo dat dit niet zomaar kan en word je doorgeleid naar de instellingen. In het nieuwe menu 'onbekende apps installeren' zie je een weergave van apps die APK's die hebben geprobeerd uit te pakken op je toestel.

Je kunt voor elke applicatie beslissen of je toestaat dat ze uit onbekende bronnen (lees: niet Google Play) mogen installeren. Als je niet van plan bent dit voor een app te doen, laat je ze hier natuurlijk uitgeschakeld staan. Dit voorkomt dat malafide apps zich installeren door je een installatie te laten uitvoeren die je eigenlijk niet van plan was.