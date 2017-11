Zo voorzie je je router van een custom firmware

Met het schaamrood op mijn kaken geef ik toe dat ik een paar jaar geleden ben gevallen voor de hype rondom de supersnelle, zeer uitgebreide Netgear Nighthawk R7000 (AC1900) Smart Wifi router. Het apparaat werd omarmd door reviewers en kreeg hoge scores.

De oude router

Het was hoog tijd dat ik een nieuwe router aanschafte, want m'n (tr)ouwe D-link kon niet goed meer meekomen. Dat had onder andere te maken met de Wifi 802.11n-implementatie. Toen de D-link uitkwam was deze standaard nog niet af en bevatte mijn model een draft-versie. Dat was indertijd niet zo'n probleem, omdat er nog nauwelijks apparaten waren die gebruik maakten van deze standaard, maar dat werden er uiteindelijk steeds meer.

Het apparaat kreeg door de jaren heen wel een paar updates (waarbij ook de draft-versie werd vervangen door de final-versie), maar gek genoeg had het apparaat kleine problemen met verschillende apparaten die gebruik maakten van dit protocol.

Daar kwam ook nog eens bij dat er door de jaren heen verschillende beveiligingslekken werden gevonden in de router. Veel van deze lekken werden gelukkig gedicht, maar in 2010 was het (in elk geval voor het model dat ik had, revisie A) over en uit. Drie jaar later kreeg het apparaat nog wel met pijn en moeite een update om een WPS-probleem op te lossen en om de connectiviteit met de Samsung Galaxy S4 te verbeteren, maar daar bleef het bij. Toen was ik al druk bezig te kijken of het mogelijk was een andere firmware op het apparaat te installeren, helaas. De gebruikte chipset was ongedocumenteerd en de community kon er niks mee.

De nieuwe router

Ik moest maar een nieuwe router aanschaffen. Ik besloot voor de populaire R7000 te gaan, ook al wist ik in die tijd al dat het aanschaffen van een consumenten-router een slecht idee was. Hoewel Netgear in het verleden behoorlijk wat (beveiligings)problemen heeft moeten oplossen in hun hardware, was de ondersteuning over het algemeen redelijk en kon er, in het ergste geval, een andere firmware worden geïnstalleerd mocht de ondersteuning stoppen.

Met die gedachte in m'n achterhoofd, in combinatie met de krachtige hardware (en goede recensies), besloot ik de gok te wagen en het ding toch, tegen beter weten in, aan te schaffen. De neiging de firmware veel eerder te vervangen is (vooral vorig jaar) meermaals komen opborrelen nadat bleek dat de fabrikant grote steken had laten vallen op beveiligingsgebied. Gelukkig kwam in alle gevallen de fabrikant met een patch waardoor ik uiteindelijk toch de officiële firmware bleef gebruiken.

