Rip DVD's met de beste ripper in Windows 10

Het idee van een dvd-collectie lijkt vandaag de dag archaïsch, daar bijna alles te streamen is. Maar de meesten van ons hebben een grote bibliotheek opgebouwd de laatste jaren. Dvd's slijten ook, dus het is een goed idee om een back-up te hebben, het liefst digitaal op bijvoorbeeld een NAS-kast of mediaserver zodat je ze op je tablet of smartphone kunt bekijken.

Gebrekkige tools

Vandaar dat het zelfs vandaag de dag nog steeds goed is dat we goede rippersoftware hebben, om een kopie op te slaan. De mediatools die zijn ingebouwd in Windows 10 en macOS hebben geen dvd-ripfunctionaliteit. Er zijn gratis tools om dit gemis op te vangen, maar ze zijn niet allemaal even goed. De meeste zijn namelijk traag of gebruiksonvriendelijk.

Erger nog, de meeste software duwt gebruikers door tig stappen met een wizard, terwijl ze eigenlijk alleen maar even iets willen rippen. En veel programma's kunnen niets doen aan copyrightbeschermende mechanismes (DRM) die voorkomen dat zelfs rechtmatige eigenaars hun gekochte content niet kunnen kopiëren.

Goed alternatief

We zijn gecharmeerd van de software WinX DVD Ripper (of Mac DVD Ripper), omdat het geen van deze bezwaren heeft. Het is ten eerste heel gemakkelijk in het gebruik: je stopt een schijf in de pc/laptop en bent in enkele klikken aan het rippen. Je kunt de bestanden zelfs direct converteren naar formaten als MP4/H.264 om ze af te spelen op een smartphone of tablet.

Hierna: Nieuwerwetse hardware-ondersteuning en het omzeilen van copyrightbescherming.