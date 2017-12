Zo los je een iPhone White Screen of Death op

iPhones zijn in de regel betrouwbare apparaten, maar zelfs de beste apparaten hebben wel eens problemen. Het WSoD verandert je telefoon in een dure bureaulamp door alleen nog maar wit licht af te geven.

In de meeste gevallen is dat niet zo terminaal als het eruit ziet en vrij eenvoudig te verhelpen - afhankelijk van wat het probleem precies is en daar gaan we hier verder op in.

We moeten namelijk eerst een onderscheid maken of het een hardware- of een softwareprobleem is. Dat is niet direct duidelijk, omdat het WSoD veroorzaakt kan worden door allebei, wat diagnose ietwat problematischer maakt. Software-problemen zijn meestal zelf op te lossen, hardwareproblemen afhankelijk van je vaardigheden en bereidheid garantie te verliezen.

Software-WSoD's worden veroorzaakt door een mislukte installatie en een corrupt geraakt bestand. Dat is eigenlijk het beste scenario, want dat is het eenvoudigste op te lossen. Ook wordt het als het aan de software ligt mogelijk veroorzaakt doordat er iets misgaat tijdens het jailbreaken of het updaten van het besturingssysteem.

Hierna: Laten we bij het begin beginnen en een reset uitvoeren.