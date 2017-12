Zo laat je geluid en beeld weer gelijk lopen

Het duurt soms even voordat je beseft dat het geluid niet gelijk loopt met het beeld als je een video afspeelt. Maar zelfs als het subtiel is: zodra je het merkt, kun je het niet meer negeren. Het slechte nieuws is dat er een heleboel verschillende oorzaken kunnen zijn voor zulke synchronisatieproblemen.

We zullen hier een aantal mogelijke oorzaken bespreken en oplossingen aandragen, zodat je dit probleem zelf en hopelijk gratis kunt aanpakken.

Turning off and on again

Als je streamt vanaf Netflix of een andere dienst en je normaal geen problemen hebt met een verkeerd lopend audiospoor, is de kans groot dat er simpelweg iets is misgegaan met de stream. Soms helpt het herstarten van de video, in andere gevallen moet je de dienst uit- en opnieuw inschakelen.

Een derde optie is om je media-apparaat (settop-box, mediakast, laptop, Chromecast, et cetera) los te koppelen of zelfs uit te schakelen en te ontpluggen. Wacht tien seconden voor je de stekker opnieuw inplugt. De kans is groot dat het synchronisatie-issue dan is verholpen. In heel zeldzame gevallen is er iets mis met de bronvideo zelf en zul je contact moeten opnemen met de aanbieder.

Als inputlag het probleem is

Met een nieuwe televisie kan inputlag het probleem zijn. Dat betekent dat het toestel lag heeft omdat het bij het verwerken van frames de kwaliteit verbetert het audiospoor eerder wordt afgespeeld dan het beeld. Dat gaat vaak om minuscule vertragingen die je nauwelijks merkt bij spreken, maar vooral opvallen met actiescènes met bijvoorbeeld een knal die hoorbaar is vlak voordat je een pistool ziet afgaan.

Om te testen of dit het probleem is, kun je bij de meeste moderne toestellen naar een spelmodus of Game Mode overschakelen. Daarmee wordt de aanvullende beeldverwerking uitgeschakeld en zouden de audio en video weer synchroon moeten lopen.

Hierna: Een handig hulpmiddel om geluid en video handmatig te synchroniseren.