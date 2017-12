Windows 7 update breekt Windows update

Gebruikers die Windows Update proberen uit te voeren krijgen de volgende melding: "Windows Update cannot currently check for updates because the service is not running, You may need to restart your computer." of "Er kan momenteel niet naar updates worden gezocht omdat de Windows Update-service niet actief is. U moet uw computer mogelijk opnieuw opstarten." De foutcode die bij deze foutmelding hoort is 0x80248015. Het herstarten van de computer lost het probleem helaas niet op.

Houdbaarheidsdatum

Het probleem heeft waarschijnlijk te maken met de houdbaarheid van authorization.xml. Dit bestand is een onderdeel van c:\Windows\SoftwareDistributien\AuthCabs\authcab.cab en de datum gekoppeld aan dit bestand staat op 3 december 2017.

Op de volgende pagina: De workarounds