Zo speel je jouw PS4-games op de pc of Mac

De PlayStation 4 is momenteel de populairste console op de markt, met een verkoop van meer dan 50 miljoen stuks sinds hij verscheen. Er zijn verschillende veranderingen geweest sinds 2013, zowel in de hardware als in de software, maar voor alle varianten is Remote Play ongewijzigd gebleven. Met deze feature kun je overal met een internetverbinding je favoriete games spelen.

Maar ook al is de feature al lange tijd beschikbaar voor de PS4, niet veel mensen weten ervan. Vandaar dat we in dit artikel bespreken hoe je de functionaliteit kunt gebruiken op je pc, Mac, smartphone van Sony zelf of PS Vita.

Benodigdheden voor PS4 Remote Play

Voor we kijken naar het instellen en configureren van Remote Play op pc, Android en Vita, kijken we eerst even naar de systeemeisen die je nodig hebt om de dienst te gebruiken. Om je PS4 van waar dan ook aan te spreken heb je de volgende dingen nodig:

PS4 met systeemsoftware 3.50 of later

DualShock 4 controller

USB-kabel

PSN-account

Internetverbinding met tenminste 5 Mbps up/down, idealiter 12 Mbps

Apparaat om Remote Play te starten (pc, Mac, Sony-Android of PS Vita)

Als je je PlayStation gaat gebruiken via de computer, is het wellicht de moeite waard om te kijken naar een goedkope headset als je die nog niet hebt. Via deze optie kun je namelijk ook chatten met je vrienden.