Waarom Windows 7-updates zo fors groeien

De maandelijkse rollups groeiden in een jaar tijd met 70 procent. Voor de x86-versie van het OS gingen de updates van 72 MB in oktober vorig jaar naar 124,4 MB en voor de 64 bit-versie groeide het in 12 maanden van 119,4 MB naar 203,2 MB.

Groei updates

Microsoft kondigde vorig jaar al aan dat updates zouden groeien, omdat elke rollup de updates van de maanden ervoor gebruikte. Volgens Microsoft-chef Nathan Mercer konden de updates uiteindelijk groeien naar 500 MB. Maar dat is een optimistische schatting. Met dit tempo groeien de updates naar 350 MB volgend jaar rond deze tijd en naar 600 MB tegen de tijd dat het pensioen van Windows 7 in zicht is.

"Die groei is een zorg", zegt beveiligingschef Chris Goettle van beveiligingsbedrijf Ivanti. "Met de groei naar 300 of zelfs 500 MB hebben sommige bedrijven - vooral organisaties die locaties met lage bandbreedtes hebben - niet de tijd om de updates elke maand e3fficiënt te downloaden en uit te rollen." Hij noemt bijvoorbeeld een winkel die, zonder moderne (glas)internetverbinding, een update van 500 MB moet verwerken. "Dat betekent dat kostbare bandbreedte zwaar wordt gebruikt voor de updates."

Twee smaken

Microsoft heeft twee updates beschikbaar voor Windows 7. De ene is een rollup en de andere 'security only' met alleen de beveiligingspatches en niets meer. Die updates zijn veel kleiner. De 64 bit-versie was in juli maar 30 MB en de 32 bit-versie zelfs 19. De rollups die maand waren respectievelijk 194 en 119 MB. Vorig jaar december was het verschil nog opvallender: 900 KB en 1,4 MB voor de security only-updates; 125,1 en 204,7 MB voor de rollups.

