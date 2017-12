Zo maak je sites in Chrome voorgoed stil

Als je net zoals deze redactie een hekel hebt aan video(advertenties) die meteen geluid beginnen af te spelen, hebben we goed nieuws voor Chrome-gebruikers. De optie om tabbladen het zwijgen op te leggen bestaat al langer, maar nu kun je ervoor kiezen het geluid uit te schakelen voor een heel domein, zodat je je niet kapot schrikt op de maandagmorgen als je je koffie nog niet eens hebt gehad.

Vanaf januari voor iedereen

De feature is verschenen in de versie 64, waarvan de bèta nu beschikbaar is in het experimentele Chrome Dev-kanaal. In januari moet deze versie worden geïnstalleerd bij de meeste Chrome-gebruikers, zodat iedereen ervan kan genieten. Dat niet alleen, de nieuwe versie heeft ook een verbeterde adblocker die bepaalde schimmige advertenties wegdrukt en voorkomt dat je wordt omgeleid naar een onbekend domein.

Je krijgt nu meer controle, maar enigszins ironisch schaalt Google de fijnmazigere controle van Chrome 63 terug (zie screenshot hieronder). Daarin kon je veel meer specificeren op website-basis, bijvoorbeeld door aan te geven of een website je locatie, microfoon of Flash mocht gebruiken. In de nieuwe versie worden deze opties vervangen door keuzes over cookies, Flash en geluid.