Zo maak je sites in Google Chrome voorgoed stil

Als je net zoals deze redactie een hekel hebt aan video(advertenties) die meteen geluid beginnen af te spelen, hebben we goed nieuws voor Chrome-gebruikers. De optie om tabbladen het zwijgen op te leggen bestaat al langer, maar nu kun je ervoor kiezen het geluid uit te schakelen voor een heel domein, zodat je je niet kapot schrikt op de maandagmorgen als je je koffie nog niet eens hebt gehad.

Inmiddels is versie 66 van Chrome uit en hierin worden video's wel automatisch afgespeeld, maar niet altijd wordt het geluid gedempt. In deze blogpost legt Google uit hoe dat zit. De software gebruikt een complex algoritme om een Media Engagement Threshold te bepalen. In de simpelste vorm houdt dat in dat als je eerder op een site geluid hebt ingeschakeld van video, Google aanneemt dat je ook bij andere video's geluid wilt horen.