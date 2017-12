4 hardnekkige Chromebook-mythes

Er gaan nog steeds veel verhalen dat je niet veel kunt beginnen met een Chromebook, vaak gebaseerd op ervaringen die mensen jaren geleden opdeden - of soms zelfs nergens op gebaseerd zijn. In het hier en nu is het duidelijk geworden dat Google Chromebooks uit het experimentele heeft getrokken en ze nergens heengaan. Je zou zelfs kunnen stellen dat de Chromebook een heel nieuwe categorie is gaan vormen en voordelen biedt tegenover een pc, tablet én smartphone.

De verkoop is sterk en wordt steeds beter, terwijl de apparaten op een opmars bezig zijn in bedrijven. Chrome OS is zelfs Linux aan het voorbijschieten als desktopplatform na Windows en macOS. Kortom: dit is geen experimentje meer. We kijken daarom naar 4 hardnekkige mythes die nog steeds de ronde doen.

Mythe 1: Je kunt niet zoveel doen met een Chromebook

Dit verhaal hoor je vaak, maar klopt van geen kant. Chrome OS is inderdaad een heel ander besturingssysteem dan de meeste mensen gewend zijn, maar dat betekent geenszins dat je wat je eigenlijk gewend bent niet meer kunt doen. Het gaat alleen op een fundamenteel andere manier.

Als cloudgebaseerd OS is het voornamelijk gebaseerd op webapplicaties. Dus nee, je hebt niet de 'normale' Microsoft Word-software - hoewel je tegenwoordig de Android-versie kunt installeren, waar ik zo op terugkom - maar gebruik je cloudgebaseerde office-pakketten, zoals Google Documenten. Dat is voor de meeste mensen (niet voor powerusers) prima toereikend voor het verwerken van tekst.

Omdat een Android-subsysteem in moderne Chromebooks is gebouwd, kun je nu ook Android-apps installeren. Handig voor mensen die écht niet zonder Word kunnen en nu de mobiele versie van de software kunnen gebruiken op een Chromebook. Er zijn ook alternatieven als OfficeSuite Pro, Polaris of WPS - of een ander pakket dat beschikbaar is voor Android.

Op dezelfde manier kun je geen Photoshop gebruiken, maar de doorsnee gebruiker heeft die software ook echt niet nodig. Je kunt de geïntegreerde afbeeldingenbewerker gebruiken van het OS zelf en als je meer opties zoekt kun je naar iets als Pixlr of Polarr kijken of enkele Android-apps (inclusief die van Adobe, Autodesk en Google). Het is geen Photoshop, maar het webgebaseerde Pixlr is verrassend veelzijdig als je een afbeelding wilt bewerken.