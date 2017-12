Microsoft dumpt HomeGroup

Microsoft zegt dat deze feature is gemaakt voor een "pre-cloud en pre-mobile"-tijdperk en dat er betere, modernere alternatieven als OneDrive beschikbaar zijn. Gebruikers die deze feature nog gebruiken in de huidige versie van Windows en oudere versie zullen dat gewoon kunnen blijven doen. HomeGroup zal niet uitgeschakeld, maar nieuwe versies van Windows zullen deze feature niet langer bevatten. "Tegenwoordig is deze functionaliteit standaard te vinden in Windows 10 en apps," aldus Microsoft.

Redstone 4

De feature is al niet meer te vinden in de nieuwste build (17063) die beschikbaar is voor insiders en zal in de volgende grote update (Redstone 4), die in de lente van 2018 uit komt, niet langer meer aanwezig zijn.