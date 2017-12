YouTube komt mensen met Verticaal Video Syndroom tegemoet

Nu steeds meer mensen hun toestel verticaal houden tijdens het filmen, lopen mediakanalen langzaam vol met video's die slechts een derde van je scherm in beslag nemen. Op smartphones kan dat nog worden opgelost door het toestel zelf ook verticaal te houden tijdens het kijken, maar op tv's en tv-schermen kan dat niet zonder het beeld te draaien of zwarte balken aan weerskanten te plaatsen.

Ook de gemiddelde mediaspeler en website geeft verticaal gefilmde video's weer met zwarte balken aan weerskanten. Twitter heeft inmiddels al enige tijd de mogelijkheid video's fullscreen (zonder balken) weer te geven op smartphones die verticaal worden gehouden en YouTube binnenkort dus ook.

Hoewel dit een welkome wijziging is, zijn er veel gebruikers die niet blij zijn met deze wijziging, het spoort mensen met deze "aandoening" namelijk aan om nog vaker verticaal te filmen wat op desktops, tv's en websites als Dumpert en LiveLeak zorgt voor nog meer video's met zwarte balken. Het Vertical Video Syndrome, staat ook op de tweede plaats in onze app-irritaties-lijst en de onderstaande video wordt nog maar al te vaak aangehaald als er iemand weer eens een verticaal gefilmde video uploadt.

Het is nog niet duidelijk wanneer de feature voor iedereen beschikbaar is en of er een speciale update van de YouTube-app wordt uitgerold.

Bye bye, black bars.



Now the YouTube player on iOS will automatically adapt to the shape of the video you're viewing! pic.twitter.com/4jzJ6nPj4G