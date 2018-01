Zo ga je aan de slag met Google's nieuwe OS

Ars Technica testte het OS al een keer eerder uit op een Android-toestel en publiceerde toen een overzicht met screenshots. Het is niet zo eenvoudig om een nieuw besturingssysteem op een apparaat met Chrome OS te zetten als het is om bijvoorbeeld een OS-image op een gewone pc te zetten.

In dit geval is het proces zelfs funest voor de usb-drive die je gebruikt om het OS vanaf te installeren, zo merkt Ars op. Je kunt momenteel experimenteren met een Chrombook (Google Pixelbook), Windows-hybdride (Acer Aspire Switch Alpha) of computerbordje NUC van Intel.

Fuchsia is geen opvolger of vervanger van Android of Chrome OS, maar een heel nieuw besturingssysteem dat gericht is op apparaten met kleine hardwareresources, zoals IoT-apparatuur. Het RTOS ondersteunt om die reden low-level talen die hardware directer aanspreken, zoals Go, C++, Assembly en Dart. Ook heeft het een heel eigen kernel, geen Linux-basis meer dus, genaamd Zircon.