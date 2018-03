Wetenschappers: pas op voor hackende aliens!

We komen in vrede, klik hier voor geluk en voorspoed.

De sciencefictionschrijvers wetenschappers hebben nagedacht over meerdere scenario's, waaronder het verspreiden van malafide code in een boodschap die malafide code bevat. Dat scenario is ietwat omstreden, schrijft Motherboard, omdat het ervan uitgaat dat een buitenaardse AI compatibele code schrijft.

Daarom is enige voorzichtigheid op z'n plaats en zou het beter zijn om eventuele code te draaien op een geïsoleerd systeem. En als er een blauwdruk wordt geleverd voor een machine, is het volgens de onderzoekers niet geheel onverstandig om eerst uit te vogelen wat die machine precies doet voor we hem aanzetten (PDF).

Een ander doemscenario is dat een buitenaardse levensvorm een dreigement stuurt over de vernietiging van onze planeet (al dan niet om ruimte te maken voor een intergalactische snelweg waarvoor de plannen al tijden ter inzage liggen nabij Alpha Centauri). Dat zou wereldwijde paniek veroorzaken.