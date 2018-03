Bill Gates: Cryptovaluta is moord

Gates is van mening dat cryptovaluta een technologie is die verantwoordelijk is voor veel doden en schuwt daarbij niet onder andere drugs, terrorisme en witwasserij te verbinden aan cryptomunten. "De hoofdfunctie van crytovaluta is de mogelijkheid geld wit te wassen, belasting te ontduiken en terrorisme te financieren."

Op dit moment wordt cryptovaluta gebruikt om fentanyl en andere drugs te kopen en daarom is het een zeldzame technologie die op een vrij directe manier verantwoordelijk is voor doden," aldus Gates. Daarnaast liet hij zich ook negatief uit over de anonimiteit rondom cryptovaluta.

Dit schoot veel experts en fans in het verkeerde keelgat, vooral omdat de genoemde argumenten net zo hard gelden voor andere vormen van valuta.

....it's not anonymous and the concerns aren't exclusive to digital assets. Every currency funds terrorism, is laundered and leads to deaths.



Replace "cryptocurrency" with "USD" when most of this fear mongering occurs and the statements are still true. Pomp (@APompliano) 27 februari 2018

No, @BillGates. Cryptocurrencies didn't cause deaths in a "fairly direct way" any more than cash did.



People using drugs are responsible for their own health. If you wish to help them, contribute to education efforts for safe drug use pic.twitter.com/epsGn0bihL — Udi Wertheimer⚡️[#reckless] (@udiWertheimer) 27 februari 2018





Achterdeuren?

Gates heeft zich vaker negatief uitgelaten over anonimiteit en versleuteling. In een interview met Axios waarschuwde de ex-topman Apple en andere bedrijven niet te veel data en financiële transacties te anonimiseren.

Daarbij haalde Gates ook uit naar de zaak rondom de encryptiezaak van Apple en de FBI. De versleuteling van iPhones was zo goed dat Apple deze niet kon kraken tot groot ongenoegen van de FBI. Gates vindt dat onzin en vertelde in het interview dat het "Geen kwestie was van niet kunnen, maar niet willen."

De ex-topman impliceert dat bedrijven maar beter zelf een achterdeur in hun systemen kunnen bouwen voordat de overheid dit van ze eist. Nieuwssite Gizmodo nam contact op met Gates met de vraag om hier iets meer over te kunnen vertellen, maar heeft daarop geen reactie meer gekregen.

