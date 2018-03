5 redenen waarom de iPad Pro geen laptopvervanger is

Apple doet heel hard z'n best het zo over te laten komen, maar helaas.

Apple is wederom een reclameoffensief begonnen waarin het de iPad Pro probeert neer te zetten als de ultieme laptopkiller (zonder de nadruk te veel te leggen op het "computer"-aspect).

"Wat is een computer?" vraagt het meisje in het spotje na op verschillende plekken te hebben gewerkt aan een werkstuk. De reacties op het spotje waren gemixt. "Ze had net zo makkelijk kunnen vragen wat Betamax is of een buzzer, het slaat de plank nogal mis."

Toch laat Apple met dit spotje zien dat het apparaat dichterbij de laptop ligt dan sommige mensen toe willen geven. Het meisje neemt het apparaat mee naar het park en maakt makkelijk en snel aantekeningen. Maar wat als je nou echt moet werken met het apparaat? Hoe gaat het als zij op school in college documenten van derden moet bewerken en daar aanpassingen in moet maken, of wat als ze op haar toekomstige werk op een vergadering het een en ander moet aanpassen of presenteren?

De kans is groot dat zij haar iPad pro dan aan de kant gooit en ik kan het weten: Ik gebruik mijn tablet als hoofdsysteem sinds 2015, ik moet wel toegeven dat het de laatste jaren stukken beter is gegaan, maar het kan nog steeds niet tippen aan de MacBook en ik ga je uitleggen waarom.